Deportivo Sanka “passa o trator” e conquista título invicto no Campeonato Paulista Sul Minas

Leoas comemoram a conquista do título: força do futsal feminino de São Carlos - Crédito: Divulgação

Sem adversários e invictas. As atletas do Deportivo Sanka “passaram o trator” e conquistaram o título do Campeonato Paulista Sul Minas de Futsal Feminino. A decisão aconteceu na tarde de sábado, 30, no ginásio municipal de esportes Babi Barioni, em Monte Alto.

A disputa do título foi frente o Fut Fera de Guará e a equipe comandada pelo técnico Renè Bennaci fez 4 a 2 e manteve 100% de aproveitamento na competição que reúne equipes paulistas e do sul de Minas Gerais. Foi o primeiro troféu conquistado na competição e os gols são-carlenses foram marcados por Bruna e Jéssica "Esquerdinha".

"Muito feliz por conquistar um torneio dessa grandeza. Um Paulista Sul Minas em um jogo incrível. Essa final mostra como o futsal feminino é gigante. A nossa torcida engrandeceu a conquista. Agora é comemorar mais uma conquista a segunda no ano no futsal feminino”, disse Rafael. A Taça São Carlos foi a primeira conquista das Leoas na temporada.

Campeã invicta

O Deportivo Sanka conquistou o título de forma invicta. Foram 59 gols marcados e apenas 12 sofridos em 10 jogos disputados.

Teve ainda as melhores goleiras (Thalita e Duda) e a artilheira (Bruna, com 22 gols)

Confrontos

Primeira fase

Deportivo Sanka 8 x 2 Nova Europa

Deportivo Sanka 3 x 0 Matão

Deportivo Sanka 7 x 2 Taquaritinga

Deportivo Sanka 10 x 0 Caaso

Deportivo Sanka 4 x 1 Taquaritinga

Deportivo Sanka 9 x 1 Caaso

Quartas de final

Deportivo Sanka 4 x 2 Feac Franca

Semifinal

Deportivo Sanka 6 x 0 Spartan Sports

Deportivo Sanka 4 x 2 Spartan Sports

Final

Deportivo Sanka futsal 4 x 2 Fut Fera Guará

"O futsal feminino precisa disso. Foi lindo de ver o ginásio com nossa torcida “Ira do Leão” nos incentivando, com a torcida da equipe de Guará, com diversos outros torcedores da cidade presentes e prestigiando o evento. Parabéns por toda essa organização”, ressaltou o coordenador Rogério.

Leia Também