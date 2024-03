Deportivo Sanka participa de abertura da Taça EPTV

SIGA O SCA NO

Representantes do Deportivo durante a cerimônia de abertura - Crédito: Divulgação

Representantes do Deportivo Sanka marcaram presença na noite de terça-feira, 19, em São Joao da Boa Vista, na cerimônia de abertura 36ª Taça EPTV de Futsal. A competição conta com a participação de 39 equipes no maior torneio da região central.

Os Leões, representado pela sua diretoria e atletas, participaram da cerimônia de abertura e disputará a competição como integrante do Grupo D, que tem Américo Brasiliense e Bueno de Andrada.

A equipe são-carlense será comandada pelo técnico Renê Benacci e tem treinado intensamente para realizar uma expressiva campanha na competição.

O jogo de estreia do Deportivo será contra Américo Brasiliense, no dia 11 de abril, a partir das 20h15 no ginásio municipal de esportes Donatto Ruscitto, em Ibaté.

A segunda apresentação acontece em São Carlos, no dia 18 de abril, às 20h45, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, contra Bueno de Andrada.

