Deportivo Sanka joga para ser a 2ª melhor equipe da Liga Araraquarense

Deportivo Sanka joga para vencer e ficar com a segunda melhor campanha geral - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka, de São Carlos, vai estar em ação a partir das 21h desta segunda-feira, 25, pelo campeonato da Liga Araraquarense. No ginásio municipal de esportes Gigantão, encara o Matão Esportes.

Os Leões já estão classificados para a segunda fase e a meta é vencer no encerramento da primeira fase para conquistar a segunda melhor campanha de toda a competição.

De acordo com o regulamento, todas as 16 equipes participantes do torneio regional se classificam para a segunda fase, que passa a ser eliminatória. Desta forma, caso vença, o Deportivo ficará com a segunda melhor campanha no geral e irá enfrentar o time que ficar na 15ª colocação.

