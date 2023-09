Deportivo Sanka goleia e lidera Liga Ferreirense

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka lidera a Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka conquistou mais uma expressiva vitória na fase de classificação da Liga Ferreirense. Na noite de quarta-feira, 27, no ginásio municipal de esportes Valdomiro Macarenko, golearam Leme por 6 a 1.

Com o resultado, as leoas conquistaram mais três importantes pontos e se mantiveram na liderança do campeonato regional.

Copa Record

No ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, o Deportivo Sanka, representando Santa Eudóxia, estreou na Copa Record e aplicou 6 a 1 em São João da Boa Vista. A partida foi realizada na noite de quinta-feira, 28.

As Leoas mandaram na partida. Abriram 2 a 0 na etapa inicial e no segundo tempo, controlaram as ações e foram ampliando o placar para consolidar a vitória.

Com a vitória, o Deportivo chegou aos 3 pontos e assumiu a primeira colocação do grupo.

O time são-carlense volta suas atenções agora para a final do Campeonato Paulista Sul Minas que será neste sábado, 30, às 16h, no ginásio municipal de esportes José Pizarro, em Monte Alto, quando encara o Fut Fera de Guará.

