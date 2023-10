SIGA O SCA NO

03 Out 2023 - 07h32

03 Out 2023 - 07h32 Por Marcos Escrivani

Com muita tranquilidade, Deportivo passeou diante da Vila Taquarense - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal do Deportivo Sanka fez uma estreia pra lá de positiva na Taça São Carlos, ocorrida na noite de sexta-feira, 29, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Com autoridade e comandando as ações sem nenhuma dificuldade, a equipe aplicou uma goleada de dois dígitos na Vila Taquarense. No final, 11 a 2 para os Leões.

Leia Também