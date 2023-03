Deportivo Sanka estreia com derrota na Taça EPTV

Em um jogo bem disputado, o Deportivo perdeu na estreia da EPTV - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka, que representa São Carlos pela primeira vez na Taça EPTV de Futsal, fez sua estreia na noite de segunda-feira, 27, e perdeu para Rio Claro por 1 a 0. A partida aconteceu no ginásio de esportes de Rio Claro

De acordo com o técnico Rafael o confronto foi equilibrado, com a equipe atuando com muita intensidade e criando boas oportunidades na primeira etapa. “O Deportivo parou nas boas intervenções do goleiro adversário e o jogo foi para o intervalo empatado em 0 a 0”, disse.

Na etapa final, o Rio Claro chegou ao gol. O Deportivo pressionou após e tentou o empate, mas parou novamente no goleiro rio-clarense. O Deportivo chegou a usar o goleiro-linha, mas sem sucesso.

A equipe volta a jogar na próxima segunda-feira, 3, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, a partir das 20h45 e terá pela frente Américo Brasiliense.

