Deportivo Sanka busca segunda vitória na Copa Record

Leoas tem compromisso importante contra Aguaí pela Copa Record - Crédito: Divulgação

Após a vitória tranquila por 6 a 1 frente São João da Boa Vista, a equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka realiza a segunda apresentação pela Copa Record que está em sua fase de classificação.

As Leoas representam Santa Eudóxia na competição regional e a partir das 21h desta quinta-feira, 5, enfrenta Aguaí no ginásio municipal de esportes Domingos Martucci, na casa das adversárias.

A meta do time são-carlense é conquistar a segunda vitória e além de manter 100% de aproveitamento, encerrar a primeira fase com a chance de se garantir na liderança. O último jogo será no dia 17, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, contra Águas da Prata.

