Definidos os classificados para sequência do Inter-Regional em São Carlos

A primeira fase do Inter-Regional da Larfa chegou ao final na manhã de domingo e foram definidos os seis times que seguem na briga pelo título do principal torneio regional de clubes da região que é formada pelos municípios de Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Araras, São Carlos, Araraquara e Jaú.

Com sede em São Carlos, nove equipes durante três domingos disputaram duas vagas diretas para as semifinais e outras quatro para a fase eliminatória.

Domingo, 19, com rodada dupla no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, o Gonzaga de São Carlos e Tamo Junto de Boracéia venceram seus respectivos confrontos, terminando ambos com as melhores campanhas e avançaram direto para a semifinal do Inter-Regional.

O FORTE DE BORACÉIA

Na partida preliminar pelo grupo A, o Tamo Junto precisava apenas do empate, porém, goleou o Internacional de Araraquara por 5 a 2, fechando no primeiro lugar, do grupo A, com 6 pontos e um saldo de 5 gols. Com isso a equipe garantiu o segundo lugar, no geral e carimbou o passaporte para a semifinal. Agora o time só volta a campo no dia 2 de abril, pois vai aguardar a definição do seu adversário, que saíra do confronto eliminatório entre Realcedéga de Igaraçu do Tietê e New Boys de Piracicaba, que se enfrentarão no próximo domingo, 26.

Pelo lado do Inter de Araraquara, o time deu adeus ao Inter-Regional, sem somar pontos, já que perdeu os dois jogos que disputou. O outro classificado do grupo A foi o New Boys de Piracicaba, segundo colocado com 3 pontos. O time vai disputar a fase eliminatória, valendo uma vaga na semifinal.

CAMPEÃO SÃO-CARLENSE, ANFITRIÃO EM BUSCA DO TÍTULO

No jogo de fundo quem levou a melhor foram os anfitriões, com o Gonzaga goleando o Botafogo de Leme por 6 a 2, garantindo o primeiro lugar no grupo C e a melhor campanha, no geral, com 6 pontos e um saldo de 7 gols. Com isso a equipe avançou diretamente para fase semifinal do Inter-Regional e irá enfrentar, no dia 2 de abril, o vencedor do jogo eliminatório entre Santa Rita de Leme e 3 de Maio de Brotas, que jogam no próximo domingo, 26.

Pelo lado do Botafogo de Leme, a equipe se despediu da competição sem somar pontos, perdendo os dois jogos que disputou. O outro time do grupo C, que avançou, foi o 3 de Maio de Brotas com a segunda colocação, com 3 pontos, o que garantiu o time na fase eliminatória, onde vai brigar por uma vaga na semifinal.

EM BUSCA DO TRICAMPEONATO

No jogo isolado no distrito de Água Vermelha, válido pelo grupo B, o Realcedéga de Igaraçu do Tietê goleou o Villa Real de Ibitinga por 4 a 2 e garantiu o primeiro lugar no grupo e a terceira melhor campanha, no geral, com 5 pontos. Apesar do primeiro lugar no grupo C, a equipe vai disputar a fase eliminatória, juntamente com os outros três segundos colocados em busca de uma vaga na semifinal. O adversário do Realcedéga será o New Boys de Piracicaba.

Já o Villa Real perdeu os dois jogos que disputou e se despediu em sua primeira participação no Inter-Regional. O outro classificado do grupo foi o Santa Rita de Leme, segundo colocado com 4 pontos, avançando para a fase eliminatória, onde irá enfrentar o 3 de Maio de Brotas.

