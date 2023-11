De virada é mais gostoso e ASF se garante na semifinal do Paulista

Hora da comemoração: atletas da ASF comemoram vaga para a semi do Paulista - Crédito: Divulgação

Dois ditados populares definem a classificação da ASF São Carlos para a semifinal do Campeonato Paulista de Futsal Feminino: o tal “sai uruca” e “de virada é mais gostoso”.

Depois de uma maré nada interessante onde colecionou dois revezes, a equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço fez as pazes com a vitória e se garantiu na semifinal da principal competição estadual: pelo jogo de volta das quartas de final, após perder em Taboão da Serra por 2 a 1 para o CATS, o time são-carlense devolveu o placar e empatou na prorrogação em partida ocorrida na tarde desta quinta-feira, 16, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

A classificação veio com tons de emoção. Afinal o CATS chegou a sair na frente e a ASF foi buscar a virada. Todos os gols saíram na etapa final. Depois, na prorrogação, a equipe tratou de segurar o resultado.

Em uma análise detalhada, Fabiano disse que a partida foi muito difícil, mas seu time fez uma boa apresentação e soube neutralizar as principais virtudes adversárias.

“No primeiro tempo tivemos mais posse de bola e as melhores chances. Mas ficou no 0 a 0. Na etapa final, o panorama do jogo não mudou, mas em um contra-ataque levamos o gol e o time sentiu. O baque foi grande e as atletas levaram um tempo para se recompor. Utilizei a goleira-linha e conseguimos a virada e seguramos o resultado. Na prorrogação, o CATS buscou o gol da vitória, pois o empate era nosso. Tivemos chances para marcar, mas mantivemos a igualdade e com isso a classificação”.

Fabiano comemorou o fato da ASF estar entre as quatro melhores equipes do Estado e disse que está satisfeito. Porém, pensa em ir além. “Não sabemos quem será nosso adversário. Vamos aguardar e esperar. Mas a meta é trabalhar forte e tentar dar um passo além e tentar chegar à final da competição”, finalizou.

