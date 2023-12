De olho na Copinha, Luisão passa por manutenção

Gramado do Luisão pronto para receber os craques da Copinha - Crédito: Divulgação

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, palco dos jogos do grupo 13 (primeira fase) da Copa São Paulo de Futebol Júnior, passou por uma revitalização para recepcionar ainda melhor os torcedores são-carlenses e equipes visitantes.

Desde o final de novembro, a praça esportiva tem recebido melhorias que abrangem adequações hidráulicas e elétricas (com a instalação de mais refletores de energia), reforma das salas de enfermaria, de imprensa e da Polícia Militar, troca da estrutura física e dos assentos dos bancos de reservas, manutenção do gramado e pintura parcial interna e externa, trazendo mais segurança e conforto para atletas e espectadores.

Em 2024, São Carlos está confirmada como uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior – as primeiras partidas acontecem na cidade no dia 3 de janeiro – e, a partir do final de janeiro, o Luisão também receberá jogos do Grêmio São-Carlense no Campeonato Paulista – Série A4. De abril em diante, o local também poderá ter jogos do Campeonato Paulista sub11, sub13, sub15, sub17 e sub20, bem como partidas do São Carlos FC no Campeonato Paulista – Segunda Divisão. Os investimentos atendem a todas as normas da Federação Paulista de Futebol (FPF).

