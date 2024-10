Cruzeiro e União empatam; Meninos da Vila supera o Cometa Cristão

Em um jogo bem disputado, o Cometa Cristão acabou derrotado para o Meninos da Vila - Crédito: Divulgação

Com duas partidas bem movimentadas, a semana foi encerrada de maneira positiva pela fase de classificação da 3ª Copa São Carlos de Futsal. Uma rodada dupla foi realizada na noite de sexta-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Pelo grupo A, o Meninos da Vila “roubou” a quarta colocação do Cometa Cristão, após a vitória por 5 a 3. As duas equipes possuem 6 pontos. Porém, o Cometa está em 5º lugar no critério de desempate por saldo de gols.

Pelo grupo B, um empate em 2 a 2 entre Cruzeiro do Sul e União Douradense. Com o resultado, o Cruzeiro desencantou e conquistou o primeiro ponto no campeonato e está em situação complicada quanto a classificação para as quartas de final. Já o União Douradense foi a 4 pontos e está em 3º lugar.

A bola rola

Nesta segunda-feira, 21, dois jogos abrem a semana esportiva do campeonato. No ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, a partir das 20h, a bola rola.

Pelo grupo A, Deportivo Sanka enfrenta o Cometa Cristão e na sequência, pelo grupo B, o Proara encara o Pakabá Futebol e Samba.

Classificação

