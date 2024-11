Cosméticos joga para garantir presença na semifinal

Compartilhar no facebook

Cosméticos tem que vencer e torcer por tropeços de adversários para se classificar à semifinal - Crédito: Divulgação

A 13ª e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato 390 Clube Faber-Castell pode definir mais um classificado para a semifinal. Neste domingo, 24, no Cedrinho, serão realizadas mais três partidas. O líder Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia com 23 pontos, fica na “janela”.

A rodada é decisiva e o Cosméticos pode garantir a classificação, Em 3º lugar, com 15 pontos, enfrenta o Unidos, que está em 6º lugar, com 10 pontos e tem que vencer para alimentar chances de vaga.

Para que consolide sua vaga, o Cosméticos torce ainda por tropeços do CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life que está em 4º lugar (13 pontos), mas encara o lanterna e eliminado São Geraldo Tintas (4 pontos) e da Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas, 5ª colocada com 13 pontos e pega o vice-líder e já classificado Top Real, que tem 22 pontos.

A rodada

Campo 1

8h - São Geraldo Tintas x CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life

10h - Top Real x Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas

Campo 2

8h - Cosméticos x Unidos

Classificação

