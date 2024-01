Copinha começa nesta terça; confira quando serão os primeiros jogos em São Carlos

Gramado do Luisão pronto para receber os craques da Copinha - Crédito: Divulgação

O município de São Carlos receberá os primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional ‘Copinha’, na quarta-feira (03/01). Sede da competição por mais um ano, a cidade terá no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão” as partidas da primeira fase pelo Grupo 13, todas com entrada aberta ao público.

No primeiro dia de jogos, o Grêmio São-Carlense recebe o Lagarto-SE às 13h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF). Na sequência, às 15h15, é a vez de São Raimundo-RR e Fluminense-RJ medirem forças, em duelo com transmissão também pela plataforma YouTube no canal CazeTV.

Na primeira fase, os quatro times de cada grupo se enfrentam em turno único, classificando-se para a fase seguinte os dois melhores colocados. Em 2024, são 32 grupos e 128 equipes presentes, representando todos os estados do país.

Em São Carlos, a Copa São Paulo é realizada por iniciativa da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, que fornece toda a estrutura para a disputa do campeonato. Neste ano, o Estádio Luisão também passou por reformas para receber os clubes e torcedores, abrangendo melhorias hidráulicas e elétricas, aumento no número de refletores de iluminação artificial, troca dos assentos e do banco de reservas, pintura parcial interna e externa do estádio e manutenção do gramado, entre outras benfeitorias.

Confira a tabela de jogos em São Carlos na primeira fase:

03/01:

13h- Grêmio São-Carlense x Lagarto-SE

15h15- São Raimundo-RR x Fluminense-RJ

06/01:

12h45- Grêmio São-Carlense x São Raimundo-RR

15h- Lagarto-SE x Fluminense-RJ

09/01:

14h45- São Raimundo-RR x Lagarto-SE

17h- Grêmio São-Carlense x Fluminense-RJ

