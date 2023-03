Copa Evangélica conhece as duas primeiras equipes classificadas para as quartas de final

Bola de Neve derrotou a Adventista São José e avançou na competição - Crédito: Gustavo Curvelo

Os jogos do último final de semana resultaram nas primeiras classificações na Copa Evangélica de Futebol Society. Neste domingo (26), com os resultados das partidas que aconteceram na Mult Sport – Unidade Shopping, duas equipes carimbaram a vaga para as quartas de final com antecedência, após a realização da terceira rodada. Faltando duas jornadas para o final da primeira fase, porém, nenhuma das outras oito equipes ainda está eliminada, o que colabora para que as seis vagas restantes sejam motivo de intensa disputa até o final.

Até o momento, todas as classificações ocorreram no Grupo B. Por lá, a Quem Procura Acha bateu a Pentecostal Fonte do Céu por 6 a 3 e, além de avançar, também garantiu na próxima fase a Bola de Neve, equipe que continua com 100% de aproveitamento e venceu a Adventista São José pelos mesmos 6 a 3. Pentecostal Fonte do Céu, Obra da Restauração e Adventista São José lutarão pelas últimas vagas.

Já no Grupo A, com a vitória da Quadrangular São José diante da AD Planalto Paraíso por 6 a 4, os dois times poderiam ter se classificado. No entanto, como a Quadrangular Tangará derrotou a Comunidade Profética Cristã por 5 a 4, ninguém garantiu a vaga automática e os quatro lugares restantes da chave para as quartas de final seguem em disputa entre os cinco times.

No domingo (2), a penúltima rodada da primeira fase acontece na Mult Sport – Unidade Shopping. Pelo Grupo A, Conquistando Nações e Comunidade Profética Cristã fazem confronto direto na Quadra 5 às 13h e, logo depois, às 14h, Quadrangular Tangará e Quadrangular São José medem forças no mesmo local. Na Quadra 4, onde acontecem os jogos do Grupo B, Bola de Neve e Quem Procura Acha almejam os primeiros lugares às 13h e antecedem ainda o compromisso entre Obra da Restauração e Adventista São José, que vão às quatro linhas às 14h. As partidas têm entrada aberta ao público.

Acompanhe a classificação de momento:

Grupo A:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- AD Planalto Paraíso 6 0/1 3 12 9 2- Quadrangular São José 6 0/2 10 17 7 3- Quadrangular Tangará 3 0/2 -10 6 16 4- Conquistando Nações 3 0/3 -1 10 11 5- Comunidade Profética Cristã 0 0/1 -2 6 8

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Grupo B:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Bola de Neve 9 1/1 12 16 4 2- Quem Procura Acha 6 0/1 14 18 4 3- Adventista São José 3 0/2 4 11 7 4- Obra da Restauração 0 0/0 -15 2 17 5- Pentecostal Fonte do Céu 0 0/2 -15 4 19

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Leia Também