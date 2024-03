Como se tornar um crupiê de cassino profissional

Crédito: Freepik

Se tornar um crupiê profissional pode não ser uma opção ainda para os brasileiros por enquanto. No entanto, com a mudança das regulamentações, pode ser uma excelente carreira para o futuro.

A maioria das pessoas fica perfeitamente feliz em desfrutar dos seus jogos de casino favoritos. Seja em um cassino real ou online, eles acreditam que jogar é um passatempo bom o suficiente. Porém, há quem se pergunte como é estar do outro lado da mesa do crupiê.

Em resumo, pode se tornar um crupiê de cassino ao concluir um curso de treinamento de cassino, passar por uma verificação de antecedentes e obter uma licença. Abaixo, explicamos detalhadamente os requisitos essenciais.

O que é um crupiê de cassino?

Um crupiê de cassino, ou dealer, como também é chato, é o responsável do cassino na mesa de jogo. Geralmente, este profissional é descrito como a uma pessoa que administra a distribuição de cartas e gira a roleta, mas o trabalho real é muito mais do que isso.

Primeiro que, embora um dealer possa estar numa mesa de blackjack, ele precisa ser versado em numa variedade de jogos de casino. Seja de póquer, roleta, dados, bacará ou outros, ele precisa conhecer todas as regras.

Além disso, deve ser capaz de explicá-las aos iniciantes de forma precisa e sucinta. Ao mesmo tempo, precisa interagir facilmente com os jogadores e manter o alto padrão exigido pelo cassino.

Em suma, ele também precisa ter excelentes habilidades pessoais, atenção aos detalhes e habilidades matemáticas proficientes necessárias para controlar com sucesso as apostas e os ganhos. Ao mesmo tempo, está lá para administrar os jogos de acordo com as regras da casa do cassino.

Requisitos para ser um crupiê

Há alguns requisitos essenciais para ser um crupiê de cassino em qualquer lugar do mundo. O primeiro dele é ter maioridade legal no país em que quer atuar. No caso do Brasil, portanto, certamente será necessário ter mais de 18 anos.

Além disso, não deve ter respondido a nenhum crime, principalmente relacionados a furto, com antecedentes criminais limpos. Por fim, a maioria dos cassinos requer que tenha concluído, ao menos, o ensino médio.

Treinamento para crupiê profissional

Para se tornar um crupiê de cassino, o indivíduo terá que concluir um curso de treinamento em de cassino. No curso, você aprenderá tudo sobre as leis e regulamentos locais sobre jogos de azar, bem como as regras de vários jogos de cassino. Durante o treinamento, também aprenderá como interagir com clientes satisfeitos e insatisfeitos e como detectar possíveis trapaceiros.

Esses programas de treinamento para crupiês de cassino geralmente duram quatro semanas, mas alguns levam vários meses para serem concluídos, dependendo do número de jogos e técnicas diferentes ensinados.

Obtenha a licença para trabalhar

Os requisitos para uma licença de jogo dependerão do regulamento. Portanto, você precisa verificar os regulamentos atualizados do seu estado (ou país) antes de se candidatar a empregos. Em geral, todos os candidatos devem fornecer vários itens antes da aprovação, incluindo:

Verificação de antecedentes

Taxa de licenciamento

Prova de identidade

Por último, talvez você também precise concluir um processo de entrevista. Como o Brasil ainda não possui regulamentação, isso é mera conjectura e pode haver ainda mais requisitos para se tornar um crupiê.

Habilidades essenciais do dealer de cassino

Um crupiê precisa ter habilidades específicas para poder crescer na profissão. Por exemplo, para se tornar um dealer de cassino com sucesso, precisa ser flexível com os horários de trabalho.

Além disso, no exercício da profissão, terá que se comunicar com os jogadores diariamente. Assim, não só precisa ser capaz de explicar todas as regras específicas de maneira clara e concisa, como também deve ser amigável com seus clientes.

Como dealer, deve também ser capaz de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. A capacidade de manter uma conversa é um pré-requisito para este trabalho, mesmo com todas as distrações possíveis. Deve distribuir as cartas (ou girar a roleta), acompanhar os resultados, garantir que não há ninguém trapaceando e manter-se calmo em todos os momentos.

E se você é jogador de cassino e deseja também ser crupiê, fique atento às regras. Cada casino tem o seu próprio conjunto de regras específicas. Especialmente online, ao se cadastrar, o apostador confirma que não tem nenhuma profissão no ramo.

Assim, se quer apostar e ser crupiê, deve ficar atento ao casino escolhido. Certos cassinos permitem que seus dealers joguem em suas casas; outros proíbem estritamente; por isso, é extremamente importante verificar as regras e cumpri-las.

