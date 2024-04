Campanha “Paz no Futebol” quer humanizar os campeonatos Amador e Varzeano

SIGA O SCA NO

Torcida nos estádios, nos jogos do Amador, reúne a família e dá um colorido especial - Crédito: Lourival Izaque

“Paz no Futebol”. “Somos adversários e não inimigos”. Esta é a campanha idealizada pela Liga de Futebol Amador de São Carlos e colocada em prática nesta temporada, nos campeonatos Amador e Varzeano. A novidade foi revelada pelo presidente Luís Marcelo Rocha Ferreira.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o dirigente disse que a iniciativa foi tornada realidade, pois há algum tempo ao assumir a entidade, ele notou que havia muita discussão, agressões e falta de respeito entre todas as pessoas envolvidas (observadores, árbitros e assistentes). “O futebol não estava mais sendo disputado dentro das 4 linhas. Todos queriam ganhar de qualquer forma, menos jogando futebol”, disse Marcelo.

Diante disso, ele disse que procurou conversar com as pessoas envolvidas nas equipes (dirigentes, jogadores e torcidas) e foi criou-se meios para evitar este tipo de problema que foi prontamente aceito por todos e o resultado está sendo maravilhoso.

“Grandes equipes, muitos atletas que não queriam mais jogar amador ou varzeano, voltaram a participar. Os campos com público mais presente, com famílias, crianças e cada dia mais crescendo. Com isso aumentou a qualidade e a quantidade melhorou muito”, relatou.

De acordo com Marcelo este ano não ocorreu maiores problemas neste sentido. “Apenas um caso isolado, e o atleta foi eliminado e punido por 6 anos sem disputar qualquer competição promovida pela Liga de Futebol. E temos certeza que estamos no caminho certo. Se caso ocorrer em nossa Liga como na outra, fica suspenso nas duas ou qualquer campeonato ou torneio organizados por nós.

Isso faz todos terem mais responsabilidade e respeito ao próximo. A expectativa e melhorar mais ainda e temos certeza que estamos no caminho certo”, finalizou.

