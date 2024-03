Botafogo, Deportivo, Mulekes da Vila e Prohab defendem 100% de aproveitamento na Champions Cup

SIGA O SCA NO

Mulekes da Vila pega o Barbaridade e quer manter 100% de aproveitamento - Crédito: Divulgação

O domingo, 24, promete ser quente pela Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Está programada a terceira rodada da fase de classificação e Botafogo, Deportivo Sanka, Mulekes da Vila e Prohab possuem um motivo especial para buscar a vitória. As quatro equipes estão com 100% de aproveitamento. Venceram as duas partidas disputadas até agora.

O Mulekes da Vila, equipe ibateense, encara o Barbaridade a partir das 8h no campo da USP. Já o Deportivo Sanka terá pela frente o Jardim Beatriz a partir das 13h30 no campo do distrito de Água Vermelha.

A Prohab encara o Pakabá a partir das 15h15 no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira e o Botafogo a partir das 15h15, pega o São Carlos 3 no campo da Fadisc.

Nas partidas em questão não há favoritismo e a tendência, mesmo assim, é que aconteça muitos gols.

A rodada

Campo USP

8h – Barbaridade x Mulekes da Vila

10h – Bola de Neve x Jardim Jockey Club

Estádio Municipal Parque São Pedro

8h30 – Sanka City x Primavera

Campo do distrito de Água Vermelha

13h30 – Jardim Beatriz x Deportivo Sanka

15h30 – Fluminense x Holanda

Estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

13h30 – Proara x União Douradense

15h15 – Pakabá x Prohab

Campo de Vila Isabel

13h30 – Cometa Cristão x Centenário

15h15 – Flamingo x Paulistano

Campo da Fadisc

13h30 – Grêmio x Red Back

15h15 – Botafogo x São Carlos 3

Campo João Ratti

14h – New United x Loz Bárbaros

Classificação

