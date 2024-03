Aymoré pega o Unidos do Nordeste e tenta a segunda vitória no Raspadão

SIGA O SCA NO

Aymoré busca a segunda vitória na competição: encara o Unidos do Nordeste - Crédito: Divulgação

Um jogo que reúne duas equipes que estão nas últimas colocações do grupo B chama a atenção pela quinta rodada da fase de classificação do 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy.

Neste domingo, 24, Aymoré e Unidos do Nordeste encerram a manhã esportiva a partir das 11h em um jogo de suma importância para os dois times que sonham com a classificação para a segunda fase.

O Aymoré, em 7º lugar, busca a segunda vitória. A equipe tem até aqui 3 pontos e um novo resultado positivo fará o time dar um grande salto na tabela de classificação. Já o Unidos está em uma situação delicada. Em penúltimo lugar, somou somente um empate até aqui e tem apenas um ponto.

O grupo B é liderado pelo Planalto Verde que possui 12 pontos e venceu os 4 jogos que disputou no campeonato.

A rodada

7h45 – Planalto Verde x Vila Bahia

9h - EC Zavaglia x BN Antenor

10h – Ousadia x Galo das Arábias

11h – Aymoré x Unidos do Nordeste

Classificação

