AVS/Smec se reforça para o campeonato da APV

Reforçada, AVS/Smec vai disputar o campeonato da APV e quer ser semifinalista - Crédito: Divulgação

Sob o comando da técnica Sandra Mara Leão, a equipe de vôlei feminino AVS/Smec se prepara para a temporada 2024 e o primeiro desafio já oficializado é a estreia no Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) que acontece no dia 6 de abril, a partir das 20h, contra Catanduva, na casa do adversário.

Na 2023, por questões administrativas, o time são-carlense se ausentou da competição estadual. Porém, retorna este ano com uma ‘fome’ maior de conquistas.

Segundo o coordenador do time, Zé Sérgio, este ano a equipe disputa no adulto, porém com a base sendo máster. Para poder sonhar mais alto, o time se reforçou com as ponteiras Márcia (que defendeu o Country) e Marília (que estava na USP). “A meta é trazer mais duas jogadoras”, disse Zé Sérgio.

Para poder fazer boas campanhas este ano, a AVS/Smec treina desde fevereiro no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia e na APV, o time sonha alto. “Vamos correr por fora e a expectativa é poder fazer um bom campeonato. A primeira meta é ficar entre os quatro primeiros”, disse.

O campeonato

Cinco equipes participam da APV este ano e na fase de classificação, as equipes se enfrentam em dois turnos. Os jogos da AVS/Smec são os seguintes:

6/4 - 20h - Catanduva x AVS

5/5 - 10h - AVS x Porto Ferreira

8/6 - 10h - AVS x Arthur Nogueira

23/6 - 10h - AVS x Araraquara

4/8 - 10h - Arthur Nogueira x AVS

18/8 - 10h - AVS x Catanduva

24/8 - 20h30 - Porto Ferreira x AVS

6/10 - 10h - Araraquara x AVS

Copa AVS/Smec

Este ano vai ser realizada a nona edição da Copa AVS/Smec e 13 equipes já confirmaram participação. Existe a possibilidade de outras duas também estarem presentes. A meta dos organizadores, porém, é tentar chegar a doze times. A definição dos participantes acontece nesta segunda-feira, 25, às 20h30 pelo Google Met quando acontece o congresso técnico. A perspectiva é que a competição comece no dia 14 de abril.

Quem já confirmou presença: AVS/Smec, AVS/Smec sub18, Alpha A, Alpha B, Caaso, Country Club, Elite, Fênix, Golden Team de Américo Brasiliense, São Carlos Clube A, São Carlos Clube B, Scorpions e UFSCar. Podem participar ainda Scorpions e Labaki.

