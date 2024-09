AVS/Fusion estará em ação pela Copa Ribeirão

Time são-carlense busca vitória na competição regional - Crédito: Zé_Photografy

Após perder na estreia para o Vôlei São Carlos, a equipe AVS/Fusion estará em ação novamente pela fase de classificação da Copa Ribeirão de Voleibol Feminino.

Em busca da reabilitação e de olho nas fases finais do torneio regional, a equipe são-carlense, formada por atletas da casa, vai realizar duas partidas na manhã deste domingo, 15, no ginásio de esportes Palestra Itália, em Ribeirão Preto.

A rodada dupla começa às 10h40. No primeiro compromisso, o time são-carlense encara o Volley Girls. Em seguida, o adversário será a Águias 2.

A expectativa em ambos os compromissos, de acordo com as atletas do time, é buscar duas vitórias e colocar o grupo em condições de chegar à semifinal do campeonato.

