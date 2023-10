Atual campeão, Gonzaga aplica 9 a 0 no Unidos da Vila

Atual campeão, o Gonzaga aplicou a maior goleada da rodada - Crédito: Divulgação

Foi concluída com êxito, a segunda rodada do Campeonato Amador de São Carlos. Foram cinco jogos realizados em três praças esportivas na manhã de domingo. Os destaques ficaram para a expressiva goleada do atual campeão o Gonzaga, por 9 a 0 no Unidos da Vila e as vitórias do Primos e Mairiense que permanecem com 100% de aproveitamento no “O Mais Charmoso da Cidade”.

No campo do distrito de Água Vermelha aconteceram dois jogos. A Ponte Preta goleou o Atlético Aracy por 5 a 0, enquanto que SCBN encontrou dificuldades, mas fez 1 a 0 no Jockey.

No estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, dois jogos bem equilibrados. No primeiro, o Mairiense superou o Jacobucci por 3 a 1 e no segundo, em uma partida de cinco gols, o Primos superou o Vasco por 3 a 2.

No campo de Vila Isabel, uma partida isolada, porém com muitos gols e o atual campeão, o Jardim Gonzaga, não tomou conhecimento do Unidos da Vila e mandou 9 a 0.

Classificação

Primos – 6 pontos

Mairiense – 6 pontos

Jardim Gonzaga – 4 pontos

Ponte Preta – 3 pontos

SCBN – 3 pontos

Atlético Aracy – 3 pontos

Vasco – 1 ponto

Unidos da Vila – 1 ponto

Jockey – 0 ponto

Jacobucci – 0 ponto

