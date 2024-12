Atletismo dá a segunda medalha de ouro para São Carlos nos Abertos

João Jesus conquistou a segunda medalha de ouro no atletismo para São Carlos nos Abertos - Crédito: Divulgação

O atleta João Barbosa de Jesus, que já havia ganhado a prova do salto com vara na terça-feira, 10, voltou a brilhar nos Jogos Abertos do Interior. O integrante da equipe ASA/ADN, que compete por São Carlos, conquistou a sua segunda medalha de ouro, agora no decatlo nesta quarta-feira, 11.

Esta foi a terceira medalha que São Carlos conquistou nos Abertos. Todas no atletismo, Anteriormente, Jeferson Esteves da Silva conseguiu o bronze no lançamento de disco.

Ainda no atletismo, Michelli Scatamburgo Guerrero foi 10ª colocada nos 1500m e 800m. Jonatha de Freitas, 6° colocado nos 200m. No revezamento 4x100m a equipe são-carlense composta por Pedro Henrique, Anderson Lima, Jonathas Freitas e Yago Cesar ficou na quinta colocação.

Também nesta quarta, o handebol masculino derrotou Campos do Jordão por 15 a 0 e obteve o primeiro lugar de seu grupo, assegurando a vaga para a próxima fase. Já o vôlei de praia masculino foi derrotado por 2 sets a 1 para Araçatuba e disputará o terceiro lugar, enquanto o handebol feminino, jogando com uma equipe alternativa, perdeu para Itatiba por 21 a 7.

Nesta quinta-feira, 12, o handebol feminino enfrenta Araçatuba no Ginásio de Esportes “19 de março”, às 9h45, e o vôlei de praia masculino mede forças pelo terceiro lugar diante de Campinas, às 8h30, no Centro Regional de Eventos. No mesmo dia, competidores são-carlenses também participam de mais provas de atletismo e de ciclismo.

