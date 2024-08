Atletas da Associação Tigre se destacam no Campeonato de Judô Veteranos

A Associação Tigre brilhou no Campeonato de Judô Veteranos, realizado nos dias 24 e 25 de agosto, em Anápolis/GO. Os judocas são-carlenses obtiveram destaque tanto no kata quanto nas lutas. A dupla Suzane Yoshigaye e Mark Yoshigaye conquistou o vice-campe - Crédito: Divulgação

A Associação Tigre brilhou no Campeonato de Judô Veteranos, realizado nos dias 24 e 25 de agosto, em Anápolis/GO. Os judocas são-carlenses obtiveram destaque tanto no kata quanto nas lutas. A dupla Suzane Yoshigaye e Mark Yoshigaye conquistou o vice-campeonato na categoria Ju no Kata, evidenciando a qualidade técnica da equipe no tradicional formato de competição.

No combate, três atletas da associação também se destacaram: Ana Paula Silva Rossi foi campeã na categoria F4 pesado; Tatiana Marinho assegurou o vice-campeonato na categoria F3 meio pesado e Delson Soldani competiu na categoria M4 meio médio, terminando em 7º lugar.

O desempenho da Associação Tigre no evento sublinha o talento e a dedicação de seus atletas, reforçando a presença da equipe no cenário nacional de judô.

Campeonato

Na retomada do evento de judô de veteranos, o número de inscritos alcançou a impressionante marca de 405, com possibilidade de mais inscrições tardias. A competição contará com a participação de 26 estados e 199 clubes/academias.

Entre os clubes que mais inscreveram atletas estão o Instituto Camaradas Incansáveis/SP, com 16 inscrições, a Associação Mato-Grossense dos Veteranos de Judô/MT com 14, e o Clube de Regatas Flamengo/RJ com 9. Os estados que mais contribuíram com inscrições foram São Paulo (135 atletas), Goiás (36), Distrito Federal (34), Rio de Janeiro (28) e Paraná (20).

As categorias mais representadas são M2 – 81 kg, com 17 atletas; M1 – 90 kg, com 13; e M3 – 100 kg, com 12. As classes de idade com maior número de participantes são M/F 2, com 76 atletas; M/F 3, com 72; e M/F 4, com 65.

A comissão técnica inclui 24 treinadores, 8 chefes de delegação e 1 fisioterapeuta. A faixa etária dos competidores varia de 29 a 80 anos. Mais de 100 pessoas estarão envolvidas na organização do evento, incluindo equipe médica e de suporte.

A Fegoju, sob a liderança do presidente Josmar, destaca Anápolis como a Capital do Judô de Veteranos em 2024, reforçando o compromisso com a excelência e o sucesso contínuo da competição.

