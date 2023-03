Atleta são-carlense é campeã no Circuito Run For Life

Ana Paula comemora mais uma conquista: vencedora da etapa de Leme do Circuito Run For Life - Crédito: Divulgação

Aconteceu na manhã de domingo, 26, em Leme, uma etapa do Circuito Run For Life. A largada foi no Clube 29 de Agosto, às 8h e teve um percurso de 5 km.

A atleta são-carlense Ana Paula dos Anjos, 24 anos, sagrou-se campeã na categoria 25 aos 29 anos e classificou-se na 8ª posição no ranking geral feminino.

“Os méritos são os frutos do treino e de muito esforço”, disse a atleta, que se sente feliz com o resultado obtido, dado que a prova contou com a participação de atletas de várias cidade da região. “Continuarei dando meu melhor para superar meus limites, sempre com a ajuda do meu treinador Elias Bastos, que tem me acompanhado nessa trajetória e me motivado para melhorar a cada dia”.

