ASF tem parada indigesta pelo Campeonato Paulista

Time adulto encara um adversário de qualidade pelo Paulista de futsal - Crédito: Jonathan Celestino

Uma parada indigesta tem a equipe de futsal adulto da ASF São Carlos pelo segundo turno do Campeonato Paulista, que está em sua fase de classificação.

Nesta terça-feira, 13, a partir das 20h15, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, enfrenta o Magnus, favorita ao título estadual. Em São Carlos, no primeiro turno, o time de Taboão da Serra venceu por 8 a 1.

A técnica Ana Cláudia Bianconi reconhece as dificuldades e admite que irá enfrentar a equipe considerada mais forte da competição. Como complicador, terá desfalques e por isso irá mesclar a equipe com jogadoras sub20.

“Mas vamos dar o nosso melhor e buscar fazer uma boa apresentação. Vamos tentar uma marcação alta e não dar espaço para as adversárias que tem atletas muito técnicas”, disse a técnica são-carlense.

