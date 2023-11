ASF São Carlos vence e está na final da Copa Record

Nay, autora do gol da vitória, comemora: ASF na decisão da Copa Record - Crédito: Zé_Photografy

Após dez anos, a ASF São Carlos está na final da Copa Record de Futsal Feminino e vai em busca do bicampeonato, já que em 2013 conquistou o primeiro título do torneio regional.

Na noite desta terça-feira, 31, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço enfrentou e venceu Bebedouro pela contagem mínima, gol de Nay aos 10 minutos da etapa inicial. A semifinal foi realizada no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

A decisão deverá ocorrer na próxima semana e será confirmada ainda pela organização. Não se sabe o dia, local e horário da final. A certeza é a disputa do título será um clássico local, uma vez que a ASF irá encarar o Deportivo Sanka que representa Santa Eudóxia na competição e na outra semifinal venceu São João da Boa Vista por 4 a 0.

Domínio são-carlense

De acordo com Fabiano, a ASF São Carlos mereceu a vitória e a vaga para a final. Descansadas, as atletas souberam controlar Bebedouro e ao longo dos dois tempos, além do gol que garantiu a vitória, criou as melhores chances para ampliar. “Pelo menos umas três oportunidades claríssimas”, disse o treinador.

Segundo ele, com mais “gás” nos pulmões, as jogadoras da ASF foram dominantes. “Realizamos uma marcação alta, quadra inteira. Coincidentemente a mesma proposta de Bebedouro. A partida foi intensa e o desgaste muito grande. Mas conseguimos o resultado e a vitória”, finalizou.

