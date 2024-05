No duelo dos invictos, deu Pé na Porta

SIGA O SCA NO

Rodada do Raspadão movimentou atletas e torcedores no Aracy: empolgação e bons jogos - Crédito: Divulgação

Uma rodada emocionante. Assim foram os quatro jogos da fase de classificação do 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy.

A primeira fase está em seu final e as equipes lutam pela classificação e outras, pelas melhores campanhas.

Neste domingo, 19, quem mostrou força foi o Pé na Porta. Ainda invicta no grupo A após oito rodadas, com cinco vitórias e três empates, o time manteve a boa fase e venceu o Antenor Garcia R2, que até então não sabia o que era perder, por 2 a 1.

Com o resultado, o Pé na Porta é a única equipe no grupo que mantém a invencibilidade e como prêmio, pela conquista dos três pontos, agora lidera com 18 pontos e ultrapassou justamente o Antenor, que estacionou nos 17 pontos.

Resultados

Desportivo Central 0 x 6 Zé Bebeu

Antenor Garcia R2 1 x 2 Pé na Porta

Bala Laika 1 x 5 Proara

Aracy 3 x 2 Meninos da Vila

Classificação

