ASF São Carlos tem jogos decisivos na LPF e Campeonato Paulista

Equipe sub17 joga em Mogi das Cruzes e busca o título diante do Fênix - Crédito: Divulgação

As equipes sub17 e adulta da ASF São Carlos estarão em ação neste final de semana e com jogos decisivos. Ambas buscam a vitória com objetivos parecidos.

O sub17, comandado pela técnica Júlia Castro está na final da Copa da LPF e vai encarar o Fênix de São Caetano do Sul a partir das 16h deste sábado, 29, no ginásio municipal de esportes Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Nenhuma equipe leva vantagem, já que se ocorrer empate no tempo normal acontece uma prorrogação e se persistir a igualdade, o campeão sairá da disputa das penalidades máximas.

A equipe adulta vai estar em ação pela fase de classificação do Campeonato Paulista e busca a reabilitação após a derrota para Taboão da Serra em casa.

No ginásio municipal Altos do Tabaú, em Pindamonhangaba, enfrenta Campos do Jordão a partir das 15h de domingo, 30. É a última partida antes da parada para os Jogos Regionais.

Por este motivo, a técnica Ana Cláudia Bianconi avisou que irá levar força máxima pois a meta é buscar os três pontos, fazer uma boa apresentação e se preparar da melhor forma possível para a competição que acontece em Botucatu. “Estamos trabalhando para buscar a melhor colocação possível no Paulista e ainda, montar uma boa base para representar bem São Carlos nos Regionais”, disse a técnica são-carlense.

