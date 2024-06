ASF São Carlos perde e dá adeus à Copa Record

ASF perdeu e deu adeus à Copa Record - Crédito: Jhonatan Celestino

O sonho do título da Copa Record terminou para a ASF São Carlos na noite desta terça-feira, 18. Pelas quartas de final, a equipe orientada pela técnica Ana Cláudia Bianconi perdeu por 3 a 1 para Sertãozinho em partida realizada no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Aninha lamentou a derrota. Disse que o time fez uma partida aceitável, porém em falhas coletivas, cedeu espaço e oportunidades para o time visitante que aproveitou as chances e construiu o placar favorável.

Com o resultado negativo, a ASF despede-se da Copa Record e foca as atenções para as fases decisivas da Copa da LPF e do Campeonato Paulista.

