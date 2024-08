ASF São Carlos peca na marcação e perde a primeira no Paulista sub20

Sub20 da ASF conheceu a primeira derrota no Campeonato Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe de futsal feminino ASF São Carlos conheceu a primeira derrota no Campeonato Paulista sub20. Na noite desta segunda-feira, 26, perdeu para o Magnus por 4 a 1 em jogo pela fase de classificação no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra.

De acordo com a técnica Ana Claudia Bianconi desta vez o sistema defensivo são-carlense não esteve tão atento. Principalmente na etapa inicial.

De acordo com ela, o Magnus que possui uma equipe de qualidade e muito veloz, envolveu a ASF e no primeiro tempo abriu 3 a 0. Na etapa final, a partida foi equilibrada, porém as são-carlenses não conseguiram a reação e ficaram no 4 a 1.

