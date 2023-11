ASF São Carlos joga para surpreender o São José

ASF tem jogo difícil e busca a vitória contra o São José - Crédito: Zé_Photografy

Vai começar a semifinal do Campeonato Paulista de Futsal Feminino e um dos confrontos envolve a ASF São Carlos que recebe a partir das 19h desta quarta-feira, 22, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o São José. O segundo jogo acontece sábado, 25, às 19h, na casa do adversário.

O confronto promete ser equilibrado e irá apontar um dos finalistas da temporada 2023. São José tem a segunda melhor campanha até aqui e a ASF, a terceira melhor campanha.

Em 2023, os dois times já se enfrentaram em duas oportunidades. No primeiro turno, no Vale do Paraíba, São José levou a melhor e venceu por 3 a 1. No segundo turno, em São Carlos, a ASF deu o troco e aplicou 5 a 1 nas visitantes. Nos Jogos Abertos, em jogo semifinal, com um gol nos segundos finais, São José venceu por 2 a 1.

Sentimento de alívio, mas apetite de finalista

Em entrevista ao São Carlos Agora, o técnico Fabiano Lourenço afirmou que estar entre as quatro melhores equipes do Estado é um sentimento de alívio, mas admitiu que o apetite da equipe continua e a meta é buscar a final do campeonato.

“Acredito que o trabalho até aqui está sendo bem feito e com os pés no chão. Passamos por uma má fase, com resultados negativos na sequência (vice na Copa Record e eliminação nas quartas de final na Liga Paulista), mas o trabalho foi bem realizado e organizado”, disse.

Contra São José, Fabiano admitiu que até aqui os jogos foram parelhos, com duas vitórias do adversário em três jogos. “Mas estamos no mata-mata e é uma nova fase e cada jogo tem sua história. Agora queremos buscar o sucesso e chegar à final”, disse.

O primeiro passo em busca da decisão será justamente em casa e o técnico são-carlense vê o momento como importantíssimo. “Vamos jogar em casa e temos que buscar a vitória para sair com a vantagem de jogar pelo empate no segundo jogo. Ou caso percamos no tempo normal, terá uma prorrogação e teremos a chance de buscar um resultado positivo. Porém não temos que pensar no segundo jogo. Temos esta primeira obrigação em casa e é fundamental o resultado positivo. Vamos jogar para impor nosso ritmo e sair com a vitória deste encontro”, finalizou.

