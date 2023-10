ASF São Carlos faz boa apresentação e se reabilita na Liga Paulista

Time são-carlense conseguiu importante vitória na Liga Paulista - Crédito: Divulgação

Enfim, as pazes com a vitória. A ASF São Carlos se reabilitou no campeonato da Liga Paulista e na noite deste domingo, 1, pela fase de classificação, no ginásio municipal de esportes Professor Tuta, venceu o Desportivo Mogiano por 2 a 1.

Até aqui, com apenas três pontos, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço não conseguia manter a regularidade e com apresentações bem instáveis, deixava pelo caminho pontos importantes.

Mas, em Mogi Guaçu, conseguiu uma importante vitória. Gabi Santos fez 1 a 0 e ainda no primeiro tempo a equipe sofreu o empate. Na etapa final, Larissa fez 2 a 1 e deu números finais ao placar. Agora o time foi a 6 pontos e entra na briga pela classificação.

“Tivemos mais volume de jogo, desperdiçamos muitas chances. Mas conseguimos a vitória e ela muito importante para dar mais moral para nossas atletas”, disse Fabiano.

Nesta quinta-feira, 5, às 15h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a equipe recepciona Taboão da Serra e a meta é conquistar mais três pontos.

Entre essas duas partidas, um compromisso pela Copa Record. O time são-carlense faz a segunda apresentação e busca a segunda vitória nesta terça-feira, 3. A partir das 20h15 encara Sertãozinho, ginásio municipal de esportes Celso Sintoni, em Santa Rita do Passa Quatro. Na estreia, goleou Cravinhos por 4 a 0.

