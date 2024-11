ASF São Carlos enfrenta Guarujá e tabu nas quartas do sub20 da LFP

Equipe são-carlense busca a vitória para reverter a vantagem e ir à semi da LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

O jogo de ida das quartas de final da categoria sub20 do Campeonato da LPF promete ser emocionante e com um tabu a ser quebrado pela ASF São Carlos que encara às 12h deste domingo, 17, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, a equipe do Guarujá. O jogo de volta será no próximo domingo, 24.

Por ter melhor campanha, Guarujá fará o segundo jogo em casa e por este motivo, a equipe comandada por Ana Cláudia Bianconi tem que aproveitar o fator casa e reverter a vantagem.

Porém, o time são-carlense tem um obstáculo a mais: em jogos oficiais nunca venceu a adversária.

“Elas jogam juntas há muitos anos. Tem um time entrosado. Mas acredito em um jogo de igual para igual”, afirmou Aninha. De acordo com a treinadora, as suas atletas “estão chateadas” pela eliminação do Paulista. “Mas vamos focar todas as energias para este campeonato. A LPF é nosso foco”, afirmou, salientando que pretende marcar a equipe adversária no esquema meia quadra. “Vamos ter atenção máxima e dar tudo o que temos. É o trabalho de um ano inteiro que estará em jogo”, finalizou.

