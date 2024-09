ASF São Carlos conquista duas vitórias em casa

SIGA O SCA NO

Sub20 da ASF São Carlos conquistou mais uma vitória na temporada - Crédito: Jhonatan Celestino

Feita a lição de casa com louvor e distinção. Assim foi o final de semana da ASF São Carlos que esteve em ação em duas oportunidades no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. E em ambas oportunidades, duas boas vitórias. Tanto pelo Campeonato Paulista adulto como pela Liga Paulista sub20.

As duas equipes de futsal feminino fizeram a obrigação. A primeira equipe a entrar em ação foi o adulto no sábado, 21. Recebeu a visita de Praia Grande e venceu com tranquilidade, ao fazer 6 a 2.

Já no domingo, 22, foi a vez do sub20 que recepcionou São Sebastião e mais uma vitória, porém mais modesta: 2 a 1.

Aninha fez uma breve análise das duas apresentações. Segundo ela, o importante foram os resultados. “Contra Praia Grande, pelo Paulista, ganhamos com tranquilidade. Impusemos um ritmo forte e conseguimos um resultado que confirma a nossa segunda posição. Já o sub20 não fez uma grande atuação. Mas foi cirúrgico e fez o resultado para que pudéssemos conquistar os três pontos”, resumiu a jovem técnica são-carlense.

