Asf São Carlos classifica 5 equipes na Copa da LPF

Time adulto da Asf irá representar São Carlos na Copa Record - Crédito: Divulgação

O final de semana foi extremamente positivo para as equipes de futsal feminino da ASF São Carlos. Seis equipes em categorias diferentes estiveram em ação e cinco delas conseguiram vagas para a segunda fase da Copa da LPF.

O time adulto, sub20, sub17, sub15 e sub13 conquistaram suas classificações. Somente o sub11 está fora da disputa.

O time adulto da ASF São Carlos venceu Mauá por 3 a 0 e terminou em primeiro em seu grupo, passando direto para a semifinal do campeonato.

O sub20 goleou Guarulhos por 12 a 2 e terminou em segundo no grupo, qualificando-se para as quartas de final.

O sub17 também goleou Guarulhos, aplicando 13 a 0 e 2º no grupo. Com isso se classificou direto para as semifinais. O sub15 venceu Santo André por 3 a 1 e classificou para as quartas de final.

O sub13 perdeu para Santo André, mas mesmo assim está nas quartas de final da Copa da LPF. Somente o sub11 não segue no torneio. Perdeu por 11 a 0 para Santo André.

Copa Record

A maratona de jogos da Asf não para. Às 20h desta segunda-feira, 9, a equipe comandada por Aninha estreia na Copa Record. Em São João da Boa Vista, no ginásio municipal poliesportivo Silval Camargo, encara as sanjoanenses. O time irá representar São Carlos na competição regional.

