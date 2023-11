ASF perde para São José no primeiro jogo da semi do Paulista

SIGA O SCA NO

A ASF São Carlos saiu em desvantagem na semifinal do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. No jogo de ida, na noite desta quarta-feira, 22, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, perdeu para São José por 2 a 1, em uma partida decidida nos detalhes.

O jogo de volta, que definirá um dos finalistas, será às 19h deste sábado, 25, no ginásio poliesportivo Altos de Santana e a tarefa são-carlense será árdua: necessitará vencer por qualquer contagem no tempo normal e na prorrogação para conquistar a vaga na decisão e sonhar com o título paulista.

O técnico Fabiano Lourenço enfatizou que nada está perdido. Disse que o caminho até a final ficou mais complicado, porém a sua equipe “perdeu uma batalha”. “O sonho de ser finalista é possível, mas está mais difícil”, disse.

No primeiro jogo da semifinal, Fabiano afirmou que o encontro foi equilibrado e decidido nos detalhes. “Bolamos uma forma de jogar diferente para surpreender o São José, porém demoramos a ajustar durante a partida e tomamos 1 a 0. Conseguimos o empate com a Nay e no segundo tempo, levamos o segundo gol em um contra-ataque. Nos minutos finais utilizamos a goleira-linha, chutamos duas bolas na trave, teve lance polêmico que nos prejudicou, mas São José venceu”, lamentou.

No segundo jogo da semifinal, Fabiano garantiu que a ASF São Carlos irá buscar a virada. “É difícil. É uma situação delicada. Temos que vencer no tempo normal e na prorrogação. São José está com uma vantagem enorme e terá o apoio de sua torcida. Mas nosso sonho é possível. Perdemos apenas uma batalha. Vamos montar um esquema de jogo equilibrado e não vamos partir para cima. Vamos em busca da virada e trazer a vaga da final para nossa cidade”, finalizou o técnico são-carlense.

