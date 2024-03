Aracy e Antenor Garcia tentam manter 100% no Raspadão

SIGA O SCA NO

Raspadão terá rodada intensa e o Zé Bebeu vai medir forças contra o Pé na Porta - Crédito: Divulgação

Literalmente “pegando fogo”. Assim está o 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy e reúne a participação de 18 equipes divididas em dois grupos.

Na manhã deste domingo, 17, será realizada a quarta rodada da fase de classificação do Grupo A, quando quatro jogos irão acontecer. O Proara folga.

Os destaques são o Antenor Garcia R2 e o Aracy que estarão em ação e irão defender as primeiras colocações. As duas equipes estão com 100% de aproveitamento e venceram os três jogos que disputaram.

A rodada

Domingo, 17

7h45 – Desportivo Central x Meninos da Vila

9h - Caixa d’Água x Antenor Garcia R2

10h – Zé Bebeu x Pé na Porta

11h – Bala Laika x Aracy FC

Errata no grupo B

Por erro de informação dos organizadores que divulgaram erroneamente a pontuação do grupo B, dando conta que o Planalto Verde teria perdido um jogo e teria 9 pontos (na terceira colocação), o erro foi consertado.

Domingo passado, 10, o Planalto Verde venceu o Galo das Arábias por 3 a 0 e assim manteve 100% de aproveitamento e chegou aos 12 pontos (4 vitórias). Assim, lidera o grupo B.

Classificação

