Aracy 2 faz as pazes com a vitória no Raspadão

Aracy II fez bonito 3 venceu a primeira no Raspadão: 3 x 1 no Aymoré - Crédito: Divulgação

Foram necessários quatro jogos. Mas o Aracy 2 fez as pazes com a vitória no 14º Campeonato Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy.

Na manhã deste domingo, 10, foi realizada a quarta rodada da fase de classificação do grupo B e a equipe fez uma excelente apresentação e venceu o Aymoré por 3 a 1. Com o resultado, o time subiu para a sexta colocação e soma 4 pontos.

Quem está bem na tabela de classificação é o Ousadia. O time goleou o BN Antenor por 6 a 0 e além de manter a invencibilidade, assumiu a liderança isolada com 10 pontos. Outro time invicto, mas que está em 3º lugar é o Zavaglia que totaliza 8 pontos.

Resultados da rodada

Unidos do Nordeste 2 x 2 Zavlagia

Galo das Arábias 0 x 3 Planalto Verde

Aracy 2 3 x 1 Aymoré

BN Antenor 0 x 6 Ousadia

Classificação

