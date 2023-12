Amadorzão define o campeão de 2023

Vasco tenta surpreender o Primos e conquistar título inédito - Crédito: Divulgação

A manhã deste domingo, 16, promete ser de muita emoção e adrenalina no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, com a realização da segunda partida da final do Campeonato Amador entre Primos x Vasco.

No primeiro encontro, domingo passado, um empate em 0 a 0. Neste segundo jogo, com início previsto para as 8h30, em caso de nova igualdade no tempo regulamentar, o campeão da temporada 2023 será conhecido através da cobrança de penalidades máximas. Quem vencer por qualquer contagem, leva a taça para cara.

Em busca do tetracampeonato, o Primos que tem a melhor campanha da competição entra como favorito. Já o Vasco quer surpreender e buscar a conquista inédita. O que há de comum em ambas equipes, é que querem decidir o título no tempo normal e dispensam as penalidades máximas.

Sem erros

O técnico Phillyp, do Vasco, disse à reportagem do SCA que a expectativa é de um jogo ainda mais difícil. “Final sempre é um jogo muito tenso”, afirmou.

De acordo com ele, o resultado está em aberto. “Porém, com a qualidade do adversário, não podemos cometer nenhum um erro sequer. Vamos ajustar o que não deu certo no primeiro jogo, e manter o que conseguimos fazer de positivo”, pontuou, salientando que esperar possíveis cobranças de pênaltis, não seria uma boa estratégia. “Só se defender contra a grande equipe do Primos é dar um "tiro no pé". Esperamos fazer um grande jogo, com muita humildade e respeito ao adversário”, sinalizou.

Levar para as casinhas

Já o técnico Henrique Ludovico não escondeu a expectativa e o otimismo, salientando que a busca pelo título será intensa e o desejo de levar a taça “para as casinhas” é grande. “O bairro Gonzaga é onde está nossa sede, onde nos concentramos”, disse, ao se referir às casinhas.

Quanto a partida, Henrique disse que a meta é ser campeão. “Mas temos 90 minutos pela frente e está tudo em aberto. Buscamos o tetracampeonato sim, levando em consideração tudo o que time apresentou até agora”, afirmou.

Quanto à escalação e a forma de jogar, o técnico disse que é segredo. “Porém, vamos jogar com muita intensidade e não permitir que a partida vá para as penalidades máximas”, prometeu.

