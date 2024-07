Águia terá rodada decisiva na Bezinha; só a vitória interessa

Em fase complicada na Bezinha, São Carlos tem que vencer em Mauá - Crédito: Delma Gonçalves

A derrota, em casa, para o Araçatuba, não estava nos planos do São Carlos que ficou em uma situação delicada na segunda fase do Campeonato Paulista da Série B, colocando a classificação para as quartas de final em xeque.

De acordo com o regulamento da competição, a segunda fase é composta por 12 equipes divididas em três grupos. Após jogos de ida e volta, se classificam para as quartas de final, oito equipes, sendo as duas primeiras colocadas de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados por índice técnico.

Hoje, o São Carlos estaria classificado, pois está em terceiro lugar no grupo 5 com 3 pontos (saldo positivo de 3 gols) e eliminaria o Mathiqueira, que está em 3º lugar no grupo 6 com 3 pontos, porém com saldo negativo de 7 gols. Mauá, 3º colocado no grupo 4 com 5 pontos seria o outro classificado por índice técnico.

Desta forma, a penúltima rodada da segunda fase da Bezinha, prevista para o sábado, 27, é um crucial para as pretensões da Águia. Se empatar ou perder para o Grêmio Mauaense (concorrente direto com 3 pontos, mas em 4º lugar), chegará a última rodada dependendo de resultados para seguir na competição.

O São Carlos entrará em campo, mas irá acompanhar atentamente a rodada, pois se vencer o Mauaense, irá a 6 pontos e dará um passo enorme de olho na classificação. Mas irá torcer para um tropeço do Colorado (6 pontos), que joga em Caieiras contra o líder Araçatuba (12 pontos)

Caso não consiga os três pontos em Mauá, a torcida da Águia irá voltar para tropeços dos adversários dos outros grupos. O Mauá que irá encarar o Tanabi pelo grupo 4 fora de casa e do Manthiqueira que recebe a visita do Paulista de Jundiaí. Todas as partidas serão no sábado.

Classificação

Araçatuba, 12 pontos

Colorado Caieiras, 6 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

Mauaense, 3 pontos

