Abertas inscrições para novas turmas de judô

Crédito: fpj.com

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura abriu as inscrições para a população infanto-juvenil que deseja aprender e praticar aulas de judô, arte marcial japonesa e de defesa pessoal que oferece diversos benefícios para o desenvolvimento físico, mental e social.

As aulas serão ministradas pelo professor Sebastião Alexandre da Cunha na academia “ADC Fábrica de Campeões”, localizada no Centro da cidade, e não têm qualquer tipo de cobrança – seja de inscrição ou mensalidade –. Podem se inscrever as crianças e adolescentes nascidos entre 2010 e 2016, masculino e feminino, que aprenderão as técnicas de iniciação e aperfeiçoamento da modalidade.

Neste primeiro momento, serão 96 vagas oferecidas para a comunidade em quatro turmas: Turma 1 – segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h; Turma 2 – segundas e quartas-feiras, das 15h às 16h; Turma 3 – terças e quintas-feiras, das 9h às 10h e; Turma 4 – sextas-feiras, das 15h às 16h.

Para participar das atividades, a criança ou adolescente deve comparecer à Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Rua Dom Pedro II, nº 1296 – Centro), acompanhada dos pais ou responsáveis, e preencher a ficha de inscrição. O endereço é o mesmo para esclarecimentos e retirada de dúvidas.

Judô na Vila Isabel

Recentemente, a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura também retomou as aulas de judô na grande Vila Izabel ao fechar uma parceria com o Sesi. A prática da modalidade, igualmente sem qualquer tipo de cobrança, contemplará até 200 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

Neste caso, para praticar judô por meio da parceria entre Prefeitura e SESI, o aluno deve fazer a inscrição presencialmente no próprio SESI (Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, 1325 – Vila Izabel). No local, Prefeitura e Sesi também disponibilizam aulas de kung fu e basquete para as mesmas faixas etárias.

Leia Também