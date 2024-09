Abdelnur lidera grupo B da Copa São Carlos

SIGA O SCA NO

Abdelnur faz uma boa campanha e lidera o grupo B da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Doze jogos agitaram a manhã de domingo, 29, em São Carlos, com a realização da quarta rodada da fase de classificação da 3ª Copa São Carlos, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Um dos destaques ficou para o Abdelnur. Uma jovem equipe da cidade que mostra um bom trabalho e com um bom futebol, venceu o New United por 2 a 1.

Foi a segunda vitória seguida da equipe que manteve 100% de aproveitamento da competição. O Abdelnur está com 6 pontos e é um dos líderes do grupo B, ao lado do Proara e Flamingo (que possui um jogo a mais).

Resultados

Holanda 2 x 3 Flamingo

Abdelnur 2 x 1 New United

Prohab 2 x 2 Loz Bárbaros

Atlético Munique 3 x 1 Jardim Beatriz

Botafogo 3 x 2 Grêmio

Jardim Jockey Club 3 x 2 Pakabá

Paulistano 1 x 1 Zé Bebeu

Barbaridade 2 x 2 Milan

Cruzeiro do Sul 2 x 2 Sanka City

Centenário 0 x 3 Pé na Porta

Aracy 0 x 0 Juventude

Fluminense 1 x 0 Red Back

