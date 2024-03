100%, Planalto Verde vence e dispara no Raspadão do Aracy

Planalto Verde manteve a invencibilidade e os 100% de aproveitamento no Raspadão - Crédito: Divulgação

Com a melhor defesa no grupo B (4 gols sofridos) e o segundo melhor ataque (15 gols marcados), o Planalto Verde disparou na liderança do grupo B do 14º Campeonato Raspadão. Ninguém consegue frear a fome de vitórias do time.

Pela quinta rodada da fase de classificação, na chuvosa manhã de domingo, 24, a equipe enfrentou o Vila Bahia e goleou por 4 a 1. Foi a quinta vitória seguida. O time tem 15 pontos positivos e 100% de aproveitamento. Tem 4 a mais que o Zavaglia, que possui 11 pontos.

Quatro partidas

A manhã de domingo foi movimentada no Cidade Aracy com a realização de quatro emocionantes partidas no raspadão. Os resultados foram os seguintes:

Planalto Verde 4 x 1 Vila Bahia

Zavaglia 3 x 0 BN Antenor

Ousadia 3 x 4 Galo das Arábias

Aymoré 2 x 4 Unidos do Nordeste

Classificação

