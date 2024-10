Vem ai o 3º GP de rolimã de São Carlos

Compartilhar no facebook

29 Out 2024 - 13h41

29 Out 2024 - 13h41 Por Redação SCA

Rolimã agitou São Carlos no domingo: GP foi sucesso absoluto - Crédito: Divulgação

No dia 10 de novembro, acontece o 3º GP de Rolimã de São Carlos, com a Taça Cel. Jeferson Jorge em homenagem a todas as equipes participantes.

Este ano, o evento traz novidades para os amantes do Rolimã: além das competições profissionais, haverá duas novas categorias infantis: uma para crianças de 6 a 10 anos e outra para jovens de 11 a 15 anos. A garotada pode se preparar para inscrever seu carrinho de Rolimã gratuitamente.

As cinco melhores colocações em cada categoria receberão troféus e medalhas. As inscrições para a competição de adultos (a partir de 16 anos) também estão abertas. Os interessados podem se inscrever pelo telefone 16.99314.0954, com uma taxa de R$40,00 por modalidade — tanto para a categoria RT (Rolimã Tradicional) quanto para a Pro-Race.

Todo o valor arrecadado será destinado à premiação. Lembrando que existem regras básicas para garantir a segurança e o bom desempenho dos participantes. O evento é promovido pelo Clube do Rolimã, sob a liderança de Alexandre Tello, com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida para as crianças e criar boas memórias para pais e avós.

