UFSCar promove concertos de Natal nos dias 10 e 16 de dezembro

Big Boom Orchestra - Crédito: divulgação

Amanhã, dia 10 de dezembro, a partir das 19h30, a Biblioteca Comunitária (BCo) da UFSCar apresenta o espetáculo "BBO - Natal 2024 Plus", com a jazz band Big Boom Orchestra. Um concerto imperdível, que mistura o melhor do jazz natalino com toques únicos da música brasileira; combinação perfeita para celebrar o Natal com muita animação e tradição.

Já no dia 16 de dezembro, às 19 horas, acontece também na BCo o Concerto de Natal com o Coral Alvorada, que promete envolver o público com clássicos natalinos e repertório especial para celebrar o espírito do Natal. O Coral Alvorada conta com 30 talentosos coristas e encanta a comunidade de São Carlos há mais de cinco décadas, levando música e emoção a cada apresentação.

A BCo está localizada na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. Os eventos são abertos ao público e têm entrada livre.

Operação Natal

O público está convidado a fazer uma doação de roupas para adultos e crianças, além de brinquedos - que podem ser novos ou usados, desde que em bom estado - que serão entregues pelo projeto Operação Natal a instituições beneficentes de São Carlos. Participe!

