TUSCA 2025 será o maior da história e deve receber 100 mil pessoas

A Taça Universitária São Carlos (TUSCA) 2025 será a maior da história. O evento deve receber aproximadamente 100 mil pessoas entre os dias 20 e 23 de novembro, gerar cerca de 3.000 empregos e injetar cerca de R$ 10 milhões na economia de São Carlos. O torneio universitário é o maior da América Latina e do Hemisfério Sul. “A TUSCA recebe milhares de pessoas de todo o Brasil, sempre com controle de acesso e uma estrutura pensada para garantir conforto e segurança”, diz um dos organizadores.

Com o crescimento da estrutura, o aumento do público e o fortalecimento da produção, a expectativa é que a TUSCA 2025 seja a maior edição já realizada. O evento deve superar todas as marcas anteriores em público, alcance e profissionalização.

A TUSCA 2025 terá o tema “O Despertar de um Novo Mundo”, que simboliza um novo ciclo após “A Origem da Revolução”, tema da edição anterior. A grande novidade é a TUSCA Lounge, uma área premium dentro das festas noturnas, com open bar, open food, espaço de descanso, barbearia, beleza e acesso exclusivo ao frontstage.

AQUECIMENTO NA ECONOMIA – O evento movimenta a cidade inteira e tem um impacto muito positivo na economia de São Carlos. Durante o período, hotéis, restaurantes, transportes e o comércio local sentem esse aquecimento. Além disso, o evento gera centenas de empregos temporários e valoriza profissionais e fornecedores da própria região, o que é essencial para a cidade.

A expectativa é gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos ao longo do campeonato, entre montagem, segurança, limpeza, alimentação, transporte, produção e outros setores. É um evento que realmente movimenta a cidade e cria oportunidades para muita gente.

ARTISTAS DE RENOME NACIONAL – A programação da TUSCA é sempre um ponto alto. “A gente busca inovar a cada ano, trazendo o melhor da música para o público universitário. Em 2025, reforçamos esse caráter plural e de alto nível, reunindo grandes nomes como Ana Castela, Seu Jorge, Liniker, BaianaSystem, CPM 22, Detonautas e MC Hariel, entre outros. A ideia é oferecer experiências únicas, com estilos e gerações diferentes”, destaca um dos organizadores.

Durante a TUSCA, o clima esportivo toma conta da cidade. Serão 42 modalidades disputadas, além de seis desafios: flag, rugby, cheer, e-sports, futebol feminino e bateria.

A TUSCA 2025 contará com 10 atléticas universitárias e centenas de atletas vindos de diferentes cidades e estados do país. Além das organizadoras UFSCar e USP (CAASO), participam outras oito atléticas convidadas, ampliando o alcance e a representatividade do evento.

Não há premiação em dinheiro; o grande símbolo da conquista é a taça da TUSCA, com quase um metro de altura, entregue à campeã geral. Ela representa o prestígio, a tradição e o espírito esportivo que movem o evento.

O alto nível de organização é resultado da parceria entre as atléticas da USP e da UFSCar e a Criativa Agência, responsável por toda a produção técnica e estrutural. A equipe cuida de som, luz, segurança, limpeza e montagem com planejamento e execução profissional, sem perder o espírito universitário, que é a essência da TUSCA.

TRABALHO SOCIAL – A TUSCA vai muito além da festa. Por meio do projeto TUSCA Social, o evento promove ações em escolas, feiras de profissões e campanhas solidárias. Neste ano, foram realizadas atividades com crianças e jovens da rede pública, uma feira que conectou estudantes à vida universitária e o tradicional porta a porta solidário, com arrecadação de roupas e brinquedos. Além disso, o público que retira pacotes do evento é convidado a doar 1 kg de alimento, destinado ao Fundo Social de São Carlos.

