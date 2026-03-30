PÃ¡scoa FantÃ¡stica ACISC Ã© inaugurada na PraÃ§a do Mercado e permanece atÃ© 24 de abril

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A inauguração da Páscoa Fantástica ACISC transformou a Praça do Mercado Municipal de São Carlos em um grande cenário de encanto na noite de sexta-feira, 27. Promovido pela Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), em parceria com a Induspar e com apoio da Prefeitura, o evento reuniu famílias, crianças, autoridades e representantes da comunidade para a abertura oficial da programação especial de Páscoa na cidade.

Em clima de celebração, a cerimônia marcou o início de uma temporada voltada à convivência familiar, à valorização do comércio local e ao fortalecimento do espírito pascal. Durante a solenidade, a presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou o sentimento de alegria ao ver a praça tomada pelo público e ressaltou o propósito do evento de criar memórias afetivas para a população. “Que alegria imensa ver esta praça cheia de famílias, crianças e pessoas queridas reunidas para viver este momento tão especial”, afirmou.

Ivone também enfatizou que a proposta da Páscoa Fantástica ACISC vai além da decoração temática. Segundo ela, a iniciativa foi pensada para emocionar, aproximar as pessoas e renovar sentimentos positivos. “Hoje, inauguramos com muito carinho a Páscoa Fantástica ACISC, um evento preparado para emocionar, encantar e levar ainda mais luz ao coração de São Carlos. Mais do que uma decoração, este é um convite para que as famílias se reencontrem, vivam momentos felizes e renovem a esperança”, declarou.

A presidente da entidade também associou a celebração ao significado cristão da Páscoa, destacando valores como amor, fé e união. “A Páscoa nos lembra do amor, da fé, da renovação e da importância de estarmos juntos. E é exatamente esse sentimento que queremos compartilhar nesta noite: o sentimento de união, de alegria e de gratidão”, disse Ivone.

Ela ainda agradeceu aos parceiros envolvidos na realização do evento e desejou que a experiência fique marcada na memória das famílias são-carlenses. “Quero agradecer de coração à Induspar, nossa parceira nesta linda realização, à Prefeitura de São Carlos pelo apoio, e a todos que ajudaram a transformar este sonho em realidade”, afirmou. Na sequência, completou: “Desejo que cada criança se encante, que cada família leve daqui uma lembrança bonita, e que a Páscoa Fantástica ACISC fique guardada no coração de todos como um momento de amor, paz e felicidade”.

Após os pronunciamentos, houve o momento simbólico de inauguração com o acendimento da iluminação especial, além da apresentação dos personagens temáticos que passaram a interagir com o público. A estrutura montada inclui cenários decorativos, elementos iluminados e ornamentos espalhados também pelo Calçadão da General, ampliando a ambientação visual da região central e convidando os visitantes a registrarem o momento em família.

Entre os presentes estiveram o vice-prefeito Roselei Françoso, representando o prefeito Netto Donato; os secretários municipais Junior Zanquim, de Clima e Meio Ambiente, e Rodson Magno, de Habitação Social e Regularização Fundiária; o vice-presidente da ACISC, Mozart Pedroso; o assessor jurídico da entidade, Dr. Estevam Luiz Muszkat; o gerente administrativo e financeiro da ACISC, Alexandre Rosa; Marcos Schmidt, representando o presidente do SAAE, Derike Contri; Claudia Maluf, representando o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes; o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela; e Mara Nicolau, proprietária da Induspar.

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