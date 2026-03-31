Mostra de curtas da UFSCar destaca novos talentos do audiovisual e lota cinema

A produção audiovisual universitária ganhou destaque em São Carlos com a realização de uma mostra de curtas-metragens produzidos por estudantes formandos do curso de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos. O evento ocorreu no Cine São Carlos e apresentou ao público oito trabalhos de conclusão de curso da turma de 2022.

Com a sala lotada, a sessão atraiu não apenas moradores da cidade, mas também familiares e apreciadores da arte vindos de diversas regiões do país, ampliando o alcance da iniciativa. A mostra reforçou a importância da aproximação entre universidade e comunidade, promovendo o acesso ao cinema nacional e valorizando novas narrativas.

Os curtas exibidos contemplaram diferentes gêneros, como documentário, videoclipe, terror psicológico, suspense e drama. A diversidade temática evidenciou a criatividade e a versatilidade dos estudantes, que participaram ativamente de todas as etapas de produção, direção e edição.

A qualidade técnica e narrativa das obras chamou a atenção do público, destacando o nível de formação oferecido pelo curso de Imagem e Som da UFSCar e evidenciando o potencial dos novos profissionais no cenário audiovisual brasileiro.

Mais do que uma exibição, a mostra se consolidou como um espaço de troca entre realizadores e espectadores, fortalecendo a cena cultural local e reafirmando o papel da universidade na democratização do acesso à arte.

Representante da comissão organizadora, o formando João Pedro Peres de Carvalho avaliou o evento como um marco para o curso e para a cidade. Segundo ele, a iniciativa contribuiu para reaproximar a universidade da população e demonstrou a força do audiovisual como ferramenta de conexão e mobilização cultural, além de destacar a importância da parceria com a Cinematográfica Casella & Casella para a realização da mostra.

A diretora de Artes e Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo, Mariana Navarro, ressaltou a relevância do audiovisual brasileiro. Para ela, além do reconhecimento internacional, o setor desempenha papel fundamental na valorização da identidade cultural e no fortalecimento da economia criativa.

Já Mônica Casella, sócia da Casella & Casella, parabenizou os estudantes pela qualidade das produções e destacou a parceria com a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, para viabilizar as exibições no cinema, proporcionando uma experiência significativa ao público.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, enfatizou a importância do momento para os formandos e para a cidade. Ele destacou o esforço dos estudantes ao longo da graduação e ressaltou que a apresentação dos trabalhos em uma sala de cinema representa o fortalecimento do audiovisual local. “Parabenizo a UFSCar por apresentar um resultado tão significativo, fruto do ensino e da estrutura da universidade. Agradeço também à Cinematográfica Casella & Casella pela parceria e por poder mostrar os trabalhos na tela grande, que é um espaço nobre”.

Reconhecido como um dos mais importantes do país na área, o curso de Imagem e Som da UFSCar reafirma sua relevância por meio das mostras de trabalhos de conclusão. Com exibições gratuitas, o evento amplia o acesso da população ao cinema e contribui para a valorização de novos talentos e o fortalecimento da cultura local.

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