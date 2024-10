Thermas de São Pedro inaugura nova atração em outubro

A nova área reúne um complexo de toboáguas de padrões internacionais, com arquitetura inspirada na região da Polinésia, que se integra ao cenário tropical paradisíaco do Thermas de São Pedro. Uma aventura para a família desbravar junto, mas cada um do sei jeito: são quatro tipos de descidas, para os mais e menos corajosos, que chegam a até 25 km/h.

O espaço da nova atração ficou ainda mais relaxante, com duas novas piscinas, e inspirou toda a narrativa. A história conta que exploradores buscavam descobrir a fonte das águas quentinhas do parque e avistaram uma colina, de onde saía vapor.

Chegando mais perto, tiveram um choque ao descobrir que se tratava de um vulcão. E à sua volta havia estruturas incríveis, descidas de água nos sentidos mais malucos e uma vista lá do alto de tirar o fôlego. O projeto se destaca pela ambientação em clima tropical e terá o seu nome relevado em breve.

A nova atração chega para somar às mais de 20 opções que o Thermas de São Pedro já oferece para toda a família, como o maior Parque Infantil da América Latina, diversas piscinas, ofurôs, cascatas, balde maluco, complexo de toboáguas e Fazendinha Vô Bráulio.

O Thermas de São Pedro tem uma super novidade para apresentar ao público em outubro. Dia 19, o parque aquático vai inaugurar uma nova atração, proporcionando ainda mais entretenimento aos visitantes. Um universo divertido, em meio às piscinas e palmeiras que compõem a paisagem exuberante do parque, que vai promover uma experiência ainda mais completa aos aventureiros.