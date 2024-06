“Tarde do Samba” promete agitar o domingo em São Carlos

Evento irá ser realizado no Teatro de Arena - Crédito: arquivo

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Departamento de Artes e Cultura, realiza no próximo domingo (16/06), a partir das 15h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal, mais uma edição do Circuito Arena.

A apresentação vai ser do cantor Fabrício Rosa que vai apresentar o show “Tarde do Samba”. Ele iniciou sua carreira em 1999. Após sua experiência cantando em igrejas, logo começou a fazer parte de grupos renomados de sua região como Conexão S/A, SambAmigos, e Turma do Samba.

Em 2014, Rosa iniciou sua carreira solo, cantando em bares e casas renomadas da capital e chegou a dividir o palco com cantores como Mumuzinho, Miltinho, Reinaldo, Bom Gosto, Péricles, Ferrugem e Leandro Sapucahy.

Durante essa trajetória, Rosa agregou muita experiência e apresenta no palco um mundo cheio de possibilidades, apresentando releituras de canções com várias influências musicais adquiridas ao longo da sua carreira.

O Circuito Arena é um programa que acontece desde 2017, com o objetivo de proporcionar atividades culturais, gratuitamente, à população de São Carlos, sempre aos domingos.

Leia Também